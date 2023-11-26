«Очевидный пенальти»: Радимов - об 11-метровом в ворота «Локомотива»

Экс-футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением об эпизоде с назначение пенальти в компенсированное время матча между «Крыльями Советов» и столичным «Спартаком».

«Очевидный пенальти, потому что Морозов помогал себе в этом единоборстве. Он играл рукой, очевидно, причём она тут в неестественном положении», - передает слова Радимова телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что поединок состоялся на стадионе в Самаре и завершился результативной ничьей со счетом 3:3.

После 16 туров «Крылья» занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ, а «железнодорожники» находятся на седьмой строчке.