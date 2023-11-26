Семшов прокомментировал победу «Спартака»

Экс-игрок московского «Динамо» Игорь Семшов дал комментарий по поводу гостевой победы «Спартака» над калининградской «Балтикой» в матче 16-го тура Премьер-лиги. «Красно-белые» выиграли со счетом 2:0 благодаря голам Хлусевича и Промеса.

«Это была важная победа для «Спартака». Если бы «красно‑белые» не выиграли, думаю, отрыв лидеров был бы большим, и весна не спасла бы», - передает слова Семшова телеканал «Матч ТВ».

После 16 туров «Спартак» набрал 27 очков и отстает от первого места на шесть баллов. Следующий поединок в чемпионате России московский клуб проведет с грозненским «Ахматом».