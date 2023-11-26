Соболев - о победе «Спартака»: «Футболом это назвать очень тяжело»

Центрфорвард столичного «Спартака» Александр Соболев поделился мнением о победе над калининградской «Балтикой» (2:0) в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги. В этом матче нападающий сделал две голевые передачи.

«Поздравляю всех с победой. Я рад выйти в стартовом составе, помочь команде одержать победу в снежки, потому что футболом это назвать очень тяжело. Всех с победой, идём дальше», - гласит сообщение Соболева в социальных сетях.

После 16 туров «Спартак» набрал 27 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. В следующем матче чемпионата страны подопечные Гильермо Абаскаля встретятся с грозненским «Ахматом».