Костанца оценил результат матча «Крылья Советов» - «Локомотив»

Легионер самарских «Крыльев Советов» Фернандо Костанца поделился мнением о вчерашнем поединке 16-го тура чемпионата России против столичного «Локомотива». Встреча завершилась результативной ничьей со счетом 3:3.

«Ничья - хороший результат. К сожалению, мы не выиграли этот матч, но мы смогли завоевать ничью на последних секундах матча. Это хорошо», - передает слова бразильского футболиста «Чемпионат».

После 16 туров чемпионата России самарский клуб набрал 26 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. Следующий матч в Премьер-лиге «Крылья Советов» проведут на выезде против «Сочи» 2 декабря.