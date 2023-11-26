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Костанца оценил результат матча «Крылья Советов» - «Локомотив»

26 Ноября 2023 • 09:26 Комментировать

Легионер самарских «Крыльев Советов» Фернандо Костанца поделился мнением о вчерашнем поединке 16-го тура чемпионата России против столичного «Локомотива». Встреча завершилась результативной ничьей со счетом 3:3.

«Ничья - хороший результат. К сожалению, мы не выиграли этот матч, но мы смогли завоевать ничью на последних секундах матча. Это хорошо», - передает слова бразильского футболиста «Чемпионат».

После 16 туров чемпионата России самарский клуб набрал 26 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. Следующий матч в Премьер-лиге «Крылья Советов» проведут на выезде против «Сочи» 2 декабря.

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