«Спартак» обратился к фанатам после выхода на четвёртое место в РПЛ

В рамках 16-го тура чемпионата России московский «Спартак» на выезде одолел «Балтику» со счетом 2:0. После этой игры пресс-служба столичного клуба обратилась к болельщикам команды.

«Большое спасибо всем, кто пришел поддержать команду! Впереди ещё две важных выездных игры и заключительный домашний матч года!» - говорится в социальных сетях «красно-белых».

Напомним, что во вчерашнем поединке голами отметились Даниил Хлусевич и Квинси Промес.

По итогам 16 туров «Спартак» набрал 27 баллов. Подопечные Гильермо Абаскаля поднялись на четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги.