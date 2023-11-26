Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» обратился к фанатам после выхода на четвёртое место в РПЛ

26 Ноября 2023 • 09:14 Комментировать (1)

В рамках 16-го тура чемпионата России московский «Спартак» на выезде одолел «Балтику» со счетом 2:0. После этой игры пресс-служба столичного клуба обратилась к болельщикам команды.

«Большое спасибо всем, кто пришел поддержать команду! Впереди ещё две важных выездных игры и заключительный домашний матч года!» - говорится в социальных сетях «красно-белых».

Напомним, что во вчерашнем поединке голами отметились Даниил Хлусевич и Квинси Промес.

По итогам 16 туров «Спартак» набрал 27 баллов. Подопечные Гильермо Абаскаля поднялись на четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Балтика
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Pukhlyy
26 Ноября 2023 в 10:59
Всем привет! Лучше бы обратились к телевизионщикам, которые были не готовы к матчу на снегу. В телетрансляции не было видно мяча и Спартака в белых футболках. Почему не было оранжевых мячей? Футбольное начальство опять отговаривается, мол мячи пёстрые футболисты их хорошо видят. А футбол для болельщиков и мячи на белом поле вообще не было видно. Да и ещё во всём мире телики давно с цветным изображением и спартаковцы могли бы одеть красные футболки, только на чёрно-белых их бы не различили. Короче говоря опять все у нас обо.....сь! Ну как всегда!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
26.11.23 в 12:00
Оренбург Оренбург
Ахмат Ахмат
2.07 3.80 3.30
Видео
26.11.23 в 14:00
Урал Урал
Краснодар Краснодар
3.55 3.45 2.10
Видео
26.11.23 в 16:30
Рубин Рубин
Факел Факел
2.26 3.35 3.25
Видео
26.11.23 в 19:00
Ростов Ростов
Пари НН Пари НН
1.85 3.65 4.30
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 26 Ноября
11:32 · Россия. Премьер-лига
Агаларов - в атаке «Ахмата» на матч с «Оренбургом»
11:22 · Россия. Премьер-лига
Газзаев: «Тюкавин должен забивать 20 голов за сезон»
11:21 · Россия. Премьер-лига
Лапочкин назвал лучшего российского судью - это не Карасёв
11:20 · Россия. Премьер-лига
Оздоев – лидер ПАОКа по сыгранным минутам на поле
11:14 · Россия. Премьер-лига
Джанаев – второй вратарь в истории чемпионата России с матчами за семь разных клубов
11:09 · Россия. Премьер-лига
Газзаев — об игре Карраскаля в матче с ЦСКА: «Нередко футболисты выдают сильные матчи против своих бывших клубов»
11:02 · Россия. Премьер-лига
Черданцев дал совет «Спартаку» после игры с «Балтикой»
10:52 · Россия. Премьер-лига
Агент рассказал о сроках восстановления защитника «Динамо» Дасы
10:50 · Россия. Премьер-лига
Степашин раскритиковал трансфер Захаряна в «Реал Сосьедад»
10:44 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «Урал» не проиграет «Краснодару»
10:39 · Россия. Премьер-лига
Газзаев: «Файзуллаев выделяется на фоне остальных игроков ЦСКА»
10:29 · Россия. Премьер-лига
Прогноз Бубнова на матч «Ростов» - «Пари НН»
10:24 · Россия. Премьер-лига
Файзуллаев: «Я бы хотел играть в «Барселоне» 1
10:24 · Россия. Премьер-лига
Бубнов назвал победителя матча «Рубин» - «Факел»
10:18 · Россия. Премьер-лига
Газзаев подвёл итоги дерби ЦСКА - «Динамо»
Все новости
Рекомендуем