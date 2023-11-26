«Рубин» - «Факел»: Тихонов дал прогноз на голы в матче

Казанский «Рубин» и воронежский «Факел» проведут поединок в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги. Прогнозом на эту встречу поделился бывший игрок столичного «Спартака» Андрей Тихонов.

«Нас ждет вязкая и не очень результативная игра. Не исключаю, что матч закончится нулевой ничьей, однако все же думаю, что обе команды забьют по одному мячу», - цитирует эксперта Metaratings.ru.

Матч «Рубина» против «Факела» пройдет на стадионе в Казани сегодня, 26 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Текстовый онлайн-репортаж поединка проведет Liveresult.ru.