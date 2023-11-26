Тихонов сделал прогноз на матч «Ростов» - «Пари НН»

Экс-полузащитник московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Андрей Тихонов поделился ожиданиями от поединка 16-го тура чемпионата России между «Ростовом» и «Пари НН».

«Ростов» умеет играть на своем поле, сомневаюсь, что Карпин позволит Юрану победить себя. Мне кажется, что соперники обменяются голами, а «Ростов» не проиграет», - приводит слова Тихонова Metaratings.ru.

Поединок состоится на стадионе в Ростове-на-Дону сегодня, 26 ноября, начало запланировано в 19:00 по московскому времени. Подробную текстовую онлайн-трансляцию противостояния проведет Liveresult.ru.