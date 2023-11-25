Хлусевич — о матче против «Балтики»: «На поле всё было видно»

Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич высказался о погодных условиях во время выездного матча 16-го тура Российской премьер-лиги против калининградской «Балтики».

Игрок отметил, что не ожидал таких условий, так как думал, что в Калининграде теплее.

«Поле было тяжёлое из-за снега. Играли так, как получалось, но на поле всё было видно», - приводит слова Хлусевича «Чемпионат».

Напомним, что «Спартак» одержал победу со счётом 2:0, а защитник стал автором первого гола в матче.

Благодаря победе подопечные Гильермо Абаскаля поднялись на четвёртую строчку в турнирной таблице РПЛ.