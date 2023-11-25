​«Ужасно выступил»: Булыкин считает, что Галактионов заслужил дисквалификацию

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов использовал нецензурное слово, говоря о судействе в прямом эфире после упущенной победы над «Крыльями Советов» (ничья 3:3). Экс-игрок «железнодорожников» Дмитрий Булыкин оценил нашумевшее высказывание рулевого команды.

«Это эмоции, но нужно, конечно, держать себя в руках, потому что это общественное телевидение, которое смотрят даже дети. Поэтому, конечно, ужасно выступил тренер «Локомотива», - цитирует Булыкина ТАСС.

По мнению Булыкина, Галактионов за своё высказывание должен получить дисквалификацию.

В следующем туре Премьер-лиги «Локомотив» будет принимать «Зенит».