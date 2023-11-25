​В Калининграде после матча со «Спартаком» на стадионе включили песню «Знаешь ли ты»

В субботу в чемпионате России проходил матч между «Балтикой» и «Спартаком». Гости из Москвы отпраздновали победу со счётом 2:0, благодаря чему поднялись на четвёртое место в турнирной таблице.

В социальных сетях появилось видео, снятое после матча. На стадионе в Калининграде включили песню «Знаешь ли ты», которая является очень популярной в среде болельщиков «Спартака». На видео трибуны уже пустые, хотя слышно, как кто-то подпевает.

Следующий домашний матч «Балтика» проведёт уже 28 ноября – против «Локомотива» в Кубке России. Стартовый свисток прозвучит в 18:15 по московскому времени.