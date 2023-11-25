Телеведущая и модель Виктория Лопырева поделилась подробностями о расставании с нападающим столичного «Динамо» Фёдором Смоловым.

Девушка отметила, что именно она сделала форварда знаменитым, и он знает об этом, но при этом она считает, что их пара была классной, однако она не стала говорить о причинах расставания.

«Раньше я вкладывалась в Федора, в нашу историю. Вообще это моя особенность, что я проваливаюсь в отношения, в партнера. Сейчас он счастливо женат, у них очень красивая пара», - заявила Лопырёва в интервью на ютуб-канале Надежды Стрелец.

Напомним, что они начали встречаться 2012 году, а в 2015 году объявили о расставании.