Полузащитник «Крыльев Советов» Бабкин: Казарцев потерял контроль за игрой

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Бабкин высказался о судействе в матче 16-го тура Российской премьер-лиги, в котором самарский клуб разошёлся миром с московским «Локомотивом» (2:2), уступая к 94-й минуте два мяча.

Игрок отметил, что не любит комментировать судейство, но, по его, главный арбитр Василий Казарцев потерял контроль за игрой.

«А в остальном ничего больше не хочу говорить про судейство. Пусть другие с этим разбираются», - цитирует Бабкина Metaratings.ru.

Напомним, что после игры наставник «Локомотива» Михаил Галактионов и капитан столичного клуба Дмитрий Баринов резко высказались в адрес арбитров.