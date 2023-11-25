Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Владимир Федотов: «Набабкин — наш джокер»

25 Ноября 2023 • 20:42 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Ростов
03.12 14:00

Наставник ЦСКА Владимир Федотов оценил важность защитника Кирилла Набабкина для команды.

«Набабкин — наш джокер на те позиции, которые требуют замены. Мы оцениваем все за и против, когда принимаем решения по составу», — приводит слова Федотова «Чемпионат».

В нынешней кампании 37-летний футболист появился на поле в 18 матчах с учетом всех турниров и записал на свой счет одну результативную передачу.

На текущий момент ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, сумев набрать 25 очков в 16 встречах.

3 декабря «армейцы» сыграют с «Ростовом». Матч 17-го тура РПЛ должен будет стартовать в 14:00 по мск.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Кирилл Набабкин Владимир Федотов ещё теги

Новости по матчу

Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЦСКА МОСКВА РОСТОВ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Зенит Зенит
Сочи Сочи
3
0
1.29 5.80 9.60
Видео
Окончен
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Динамо Москва Динамо Москва
2
3
2.25 3.65 3.00
Видео
97 мин
Балтика Балтика
Спартак Москва Спартак Москва
0
1
3.75 3.65 1.96
Видео
26.11.23 в 12:00
Оренбург Оренбург
Ахмат Ахмат
2.07 3.80 3.30
Видео
26.11.23 в 14:00
Урал Урал
Краснодар Краснодар
3.55 3.45 2.10
Видео
26.11.23 в 16:30
Рубин Рубин
Факел Факел
2.26 3.35 3.25
Видео
26.11.23 в 19:00
Ростов Ростов
Пари НН Пари НН
1.85 3.65 4.30
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 25 Ноября
21:35 · Россия. Премьер-лига
Александр Мостовой — о матче ЦСКА — «Динамо»: Карраскаль вышел на замену и сделал игру
21:25 · Россия. Премьер-лига
Агент: Не надо называть Тюкавина лучшим нападающим России
21:22 · Россия. Премьер-лига
Карраскаль рассказал о своём игровом времени в «Динамо»
21:20 · Россия. Премьер-лига
​Рабинер: «Ярче всего на фоне белого поля видно рыжую шевелюру Абаскаля – вот такого цвета должен быть мяч»
21:15 · Россия. Премьер-лига
Карраскаль не считает себя героем дерби с ЦСКА
21:14 · Россия. Премьер-лига
Файзуллаев не согласен с тем, что его называют «новым Месси»
21:11 · Россия. Премьер-лига
​Второй тайм матча «Балтика» - «Спартак» начался с задержкой
21:06 · Россия. Премьер-лига
​Гендиректор «Динамо» оценил победу над ЦСКА
21:05 · Россия. Премьер-лига
Мостовой — о матче «Балтика» - «Спартак»: «Мяч просто не разглядеть! Думал, что игру отменят»
21:04 · Россия. Премьер-лига
Карраскаль пообщался с Федотовым и тренерским штабом ЦСКА
20:51 · Россия. Премьер-лига
Бителло подвёл итоги матча против ЦСКА
20:48 · Россия. Премьер-лига
Даса вряд ли сыграет за «Динамо» в 2023 году – гендиректор клуба
20:44 · Россия. Премьер-лига
В «Динамо» высказались об игре Бителло
20:42 · Россия. Премьер-лига
​«Балтика» и «Спартак» играют в снег – мяча почти не видно
20:42 · Россия. Премьер-лига
Владимир Федотов: «Набабкин — наш джокер»
Все новости
Рекомендуем