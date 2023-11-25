Владимир Федотов: «Набабкин — наш джокер»

Наставник ЦСКА Владимир Федотов оценил важность защитника Кирилла Набабкина для команды.

«Набабкин — наш джокер на те позиции, которые требуют замены. Мы оцениваем все за и против, когда принимаем решения по составу», — приводит слова Федотова «Чемпионат».

В нынешней кампании 37-летний футболист появился на поле в 18 матчах с учетом всех турниров и записал на свой счет одну результативную передачу.

На текущий момент ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, сумев набрать 25 очков в 16 встречах.

3 декабря «армейцы» сыграют с «Ростовом». Матч 17-го тура РПЛ должен будет стартовать в 14:00 по мск.