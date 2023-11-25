Сарвели — о судействе: «Есть компетентные лица, которые должны в этом разобраться»

Нападающий московского «Локомотива» Владислав Сарвели подвёл итоги матча 16-го тура Российской премьер-лиги против самарских «Крыльев Советов» (3:3)

Форвард отметил, что сложно было представить, что его команда, ведя к 94-й минуте, сможет упустить преимущество в два мяча.

«Ну это футбол, так бывает. Как оценить судейство? Я футболист, это не моё дело. Есть компетентные лица, которые должны в этом разобраться», – приводит слова Сарвели Metaratings.ru.

Напомним, что Бенхамин Гарре сравнял счёт на 100-й минуте встречи, точно исполнив 11-метровый удар после спорного нарушения правил.