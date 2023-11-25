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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игрок «Крыльев Советов» Бабкин: «Хочется как можно выше забраться»

25 Ноября 2023 • 19:47 Комментировать
Сочи
...
Крылья Советов
02.12 16:30

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Бабкин ответил на вопрос о целях команды в текущем сезоне чемпионата России.

«Не могу сказать о конкретной позиции. Единственное – скажу о том, что хочется как можно выше забраться. Не вижу смысла устанавливать какой-то «потолок», — приводит слова Бабкина портал Metaratings.

В 16 турах РПЛ подопечные Игоря Осинькина смогли набрать 26 очков, которые позволяют самарцам располагаться на четвертой строчке.

Следующим соперником «Крыльев Советов» в рамках чемпионата России станет «Сочи». Игра между командами пройдет 2 декабря на домашней арене южан.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Сергей Бабкин

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