Игрок «Крыльев Советов» Бабкин: «Хочется как можно выше забраться»

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Бабкин ответил на вопрос о целях команды в текущем сезоне чемпионата России.

«Не могу сказать о конкретной позиции. Единственное – скажу о том, что хочется как можно выше забраться. Не вижу смысла устанавливать какой-то «потолок», — приводит слова Бабкина портал Metaratings.

В 16 турах РПЛ подопечные Игоря Осинькина смогли набрать 26 очков, которые позволяют самарцам располагаться на четвертой строчке.

Следующим соперником «Крыльев Советов» в рамках чемпионата России станет «Сочи». Игра между командами пройдет 2 декабря на домашней арене южан.