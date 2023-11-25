Изидор — о Кассьерре: Он великолепный игрок

Нападающий питерского «Зенита» Вильсон Изидор высказался о конкуренции с Матео Кассьеррой, который является лучшим бомбардиром нынешнего сезона Российской премьер-лиги с 12 забитыми мячами.

«Кассьерра — великолепный игрок. Спрашиваю у него советы, потому что он знает как играть в этой команде», - приводит слова Изидора «РБ Спорт».

Напомним, что французский футболист выступает за питерский клуб на правах аренды. Он принадлежит столичному «Локомотиву».

В текущем сезоне Изидор принял участие в 17 играх во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей партнёрам по команде.