Чистяков — о задаче «Зенита»: «Выйти на первое место до зимней паузы»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался о турнирном положении «сине-бело-голубых».

На данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, опережая идущий на втором месте «Краснодар» на два очка. Отметим, что у «быков» есть игра в запасе.

«Каждый матч решающий для нас. Задача – выйти на первое место до зимней паузы. Поэтому все силы приложил к этому», — заявил Чистяков Metaratings.

В 16-м туре РПЛ подопечные Сергея Семака разгромили «Сочи» со счетом 3:0, что позволило команде набрать три очка. На данный момент в копилке «сине-бело-голубых» 33 зачетных балла.