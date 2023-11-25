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Ерохин: «Нас ждёт серьёзный матч против «Локомотива»

25 Ноября 2023 • 19:10 Комментировать
Локомотив Москва
...
Зенит
03.12 16:30

Полузащитник питерского «Зенита» Александр Ерохин поделился ожиданиями от матча 17-го тура Российской премьер-лиги против московского «Локомотива».

Игрок отметил, что не следил за высказываниями Михаила Галактионова и Дмитрия Баринова.

Напомним, что наставник и капитан «железнодорожников» негативно высказались о судействе в матче против «Крыльев Советов» (3:3).

«Нас ждет серьезный матч против «Локомотива». Конечно, мы хотим уйти на зимний перерыв с первого места», - приводит слова Ерохина «Матч ТВ».

Напомним, что в первом круге победу одержал «Локомотив».

Матч 17-го тура РПЛ состоится 3 декабря на «РЖД Арене». 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Александр Ерохин ещё теги

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