Ерохин: «Нас ждёт серьёзный матч против «Локомотива»

Полузащитник питерского «Зенита» Александр Ерохин поделился ожиданиями от матча 17-го тура Российской премьер-лиги против московского «Локомотива».

Игрок отметил, что не следил за высказываниями Михаила Галактионова и Дмитрия Баринова.

Напомним, что наставник и капитан «железнодорожников» негативно высказались о судействе в матче против «Крыльев Советов» (3:3).

«Нас ждет серьезный матч против «Локомотива». Конечно, мы хотим уйти на зимний перерыв с первого места», - приводит слова Ерохина «Матч ТВ».

Напомним, что в первом круге победу одержал «Локомотив».

Матч 17-го тура РПЛ состоится 3 декабря на «РЖД Арене».