Изидор рассказал, кому посвятил гол в ворота «Сочи»

Нападающий «Зенита» Вильсон Изидор ответил на вопрос, кому посвятил свой забитый мяч в игре с «Сочи».

Встреча 16-го тура чемпионата России завершилась крупной победой «сине-бело-голубых» со счетом 3:0. Изидор провел на поле 69 минут и отметился одним голом.

«Мой жест после замены? Моя девушка на шестом месте беременности. Я счастлив, что смог отличиться и посвятить ей этот гол», — приводит слова Изидора «Матч ТВ».

В текущем сезоне РПЛ Изидор провел восемь матчей в составе «Зенита» и стал автором двух забитых мячей.

Следующим соперником санкт-петербургского клуба в РПЛ станет «Локомотив».