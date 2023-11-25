Ерохин: «Зенит» сам загнал себя в непростую ситуацию

Полузащитник петербургского «Зенита» Александр Ерохин в интервью корреспонденту сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Егору Беляеву оценил положение в турнирной таблице Российской премьер-лиги после победы над «Сочи» со счётом 3:0.

— «Зенит» до матча «Краснодара» будет на первом месте. Насколько непривычно столь долго находиться в роли догоняющей команды в турнирной таблице?

— Мы сами себя загнали в такую ситуацию, и нам же из неё теперь выходить. Сейчас все мысли именно на этом. Думаем, как переломить ситуацию и не терять очки по примеру прошлых матчей. Работаем в этом направлении, поскольку этот сезон складывается не очень хорошо для нас.

— Родригао забил своей бывшей команде. Был ли у него особый настрой на матч?

— Честно, не знаю. Я думаю, что у каждого в команде на любой матч максимальный настрой вне зависимости от соперника. Не так важно, бывшая ли команда или нет. Для нас главное - набирать три очка. Он сегодня смог забить, большой молодец.

«Зенит» выиграл домашний матч 16-го тура РПЛ со счётом 3:0. Голами отметились Родригао, Вильсон Изидор и Андрей Мостовой. «Сине-бело-голубые» вышли на первое место в турнирной таблице, на одно очко опередив «Краснодар». У «быков» есть матч в запасе.