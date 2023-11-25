Сарвели: Не жалею об уходе из «Крыльев Советов»

Нападающий московского «Локомотива» Владислав Сарвели не жалеет об уходе из самарских «Крыльев Советов».

«Сожалений нет. То, что мало играю, — это значит, что мне нужно продолжать работать, и тогда шанс появится», - приводит слова Сарвели Metaratings.ru..

Напомним, что 26-летний футболист перешёл в столичный клуб в летнее трансферное окно, заключив долгосрочный контракт, который рассчитан до 30 июня 2026 года. Сумма трансфера составила один миллион евро.

В текущем сезоне Сарвели принял участие в девяти играх во всех турнирах, в основном выходя на замену, в которых отметился двумя забитыми мячами.