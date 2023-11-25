​«Локомотив» обратится в ЭСК РФС

У «Локомотива» остались вопросы по судейству после упущенной победы над «Крыльями Советов» (ничья 3:3). Дмитрий Ульянов, который работает в московском клубе на должности спортивного директора, сообщил о намерении «железнодорожников» обратиться за разъяснениями в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза.

«Собирается ли «Локомотив» обращаться в ЭСК? Будем», - цитирует Ульянова «Спорт-Экспресс».

На текущий момент «Локомотив» располагается на шестой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги. Ближайший матч чемпионата команда Михаила Галактионова проведёт 3 декабря – против «Зенита» на своём поле.