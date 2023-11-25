Изидор: Мне хотелось бы забивать больше

Нападающий питерского «Зенита» Вильсон Изидор высказался о прерванной двухмесячной безголевой засухи.

Сегодня, 25 ноября, француз отметился голом в матче 16-го тура Российской премьер-лиги против «Сочи» (3:0).

Форвард отметил, что упорно работает каждый день на поле и за его пределами, но безусловно дал понять, что ему хотелось бы забивать больше.

«Добавлю, что все партнёры ждали когда я отличусь. Поэтому дополнительная порция удовольствия из-за этого», - приводит слова Изидора «Чемпионат».

Напомним, что Изидор в этом сезоне выступает за «Зенит» на правах аренды. За 11 игр во всех турнирах, он смог отметиться двумя забитыми мячами.