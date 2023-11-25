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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Корнаухов: «Зенит» ответственен в тех матчах, где очки терять нельзя»

25 Ноября 2023 • 18:18 Комментировать
Зенит
3:0
Сочи

Бывший российский футболист Олег Корнаухов похвалил питерский «Зенит». Напомним, что вечером субботы питерцы разгромили аутсайдера РПЛ в домашних стенах – «Сочи». Игра завершилась со счётом 3:0.

«Зенит» спокоен, ответственен в тех моментах, когда не допускается потеря очков. Первый тайм не таким ярким был, что идёт в заслугу «Сочи», но во втором класс питерцев сказался, дело техники», - говорит Корнаухов «Матч ТВ».

После разгромного успеха питерцы как минимум до завтрашнего дня забрались на первое место турнирной таблицы и на балл опережают идущий вторым «Краснодар». Но завтра у южан будет матч против кризисного «Урала» и в турнирной таблице всё снова может поменяться.

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Евро-Футбол.Ру,
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