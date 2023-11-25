Семак: Мы следим за Гойло

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался голкипере питерского клуба Никиты Гойло, который нынешний сезон проводит в аренде в «Сочи».

Специалист отметил, что в команде следят за его игрой, и в начале сезона он проявлял себя нестабильно, поэтому и уступил в конкуренции Заболотному.

«Мы следим и за ним, и за Одоевским. Здесь еще вопрос психологии. Когда ты играешь за «Сочи», то цена ошибки не так высока, как в «Зените». Все в его руках», - приводит слова Семака пресс-служба питерского клуба.

В текущем сезоне 25-летний голкипер принял участие в восьми играх во всех турнирах, в которых пропустил 12 мячей и один раз оставил свои ворота в неприкосновенности.