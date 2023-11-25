Семак — о пенальти Клаудиньо: «Ничего страшного, это лотерея»

Главный тренер питерского «Зенита» Сергей Семак высказался о незабитом пенальти Клаудиньо в матче 16-го тура Российской премьер-лиги против «Сочи» (3:0).

Специалист отметил, что его команда не часто бьёт пенальти в нынешнем сезоне, поэтому на установке перед играми нет обсуждения, кто именно будет исполнять удар.

«Есть группа пенальтистов, игроки сами решают, кто из них будет исполнять. Удар Клаудиньо? Ничего страшного, это лотерея», - приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

«Зенит» благодаря победе поднялся на первую строчку в турнирной таблице, опережая «Краснодар», у которого игра в запасе, на один балл.