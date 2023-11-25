Родригао забил четвёртый гол в РПЛ – у каждого из них есть одна особенность

Защитник питерского «Зенита» Родригао де Соуза после исполнения углового удара поразил ворота «Сочи». Очный матч команд завершился разгромной победой питерцев – 3:0.

Любопытно, что Родригао забил уже свой четвёртый гол в Премьер-лиге и каждый из них он забивал после углового удара, пишет Opta Sports.

28-летний защитник выступает за «Зенит» второй сезон подряд. Он перебрался в питерский клуб летом 2022 года из состава серебряного призёра РПЛ – «Сочи». Получается, сегодня вечером бразилец забил в ворота бывшей команды.

Ещё больше информации о матче «Зенита» с «Сочи» - в нашем послематчевом репортаже.