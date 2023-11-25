​«Команда не держит удар»: Губерниев высказался о проблемах «Локомотива»

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался после ничьей в матче 16-го тура чемпионата России между «Крыльями Советов» и «Локомотивом» (3:3).

Как известно, «Локомотив» пропустил два гола в добавленное ко второму тайму время и упустил победу. После игры полузащитник Дмитрий Баринов нагрубил судье, назвав работу бригады позорной.

«Локомотив» - очень симпатичная команда, но у них есть определенные проблемы. Это и реализация, и в том, что команда не держит удар как на футбольном поле, так и после финального свистка. Впереди решающий матч, и Баринову нужно было держать себя в руках», - цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

В следующем туре Премьер-лиги «Локомотив» будет играть против «Зенита» на своём поле. Матч пройдёт в воскресенье, 3 декабря.