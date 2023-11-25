Сарвели — об уходе из «Крыльев»: «Сожалений нет»

Нападающий «Локомотива» Владислав Сарвели ответил на вопрос, не жалеет ли он об уходе из «Крыльев Советов».

«Сожалений нет. То, что мало играю, – это значит, что мне нужно продолжать работать, и тогда шанс появится», — заявил Сарвели Metaratings.

Напомним, 26-летний футболист выступал за «Крылья Советов» с 2020 по 2022 год. Из самарского клуба Сарвели перешел в «Сочи», из которого уже перебрался в «Локомотив».

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в шести матчах чемпионата России, в которых не смог отметиться голевыми действиями.

Ранее «Локомотив» не смог обыграть «Крылья Советов» (3:3) в 16-м туре РПЛ, упустив победу в компенсированное время.