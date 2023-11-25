Семак высказался об игре защитника Кругового

Главный тренер питерского «Зенита» Сергей Семак высказался об игре защитника Данила Кругового.

«Круговой неплохо выглядит в матчах и на тренировках, поэтому мы решили попробовать его на правом фланге (прим. — в матче против «Сочи») — чтобы дать ему попробовать проявить свои качества. Он сыграл неплохо, это хорошая опция для нас», - приводит слова Семака пресс-служба питерского клуба.

В текущем сезоне 25-летний футболист принял участие в 15 играх во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами партнёрам по команде.

Напомним, что «Зенит» одержал победу над «Сочи» (3:0) и возглавил турнирную таблицу.