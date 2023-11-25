​Смородская: «Я бы наказала Баринова, с Галактионовым – поговорила»

Ольга Смородская, которая в своё время занимала должность президента «Локомотива», отреагировала на инциденты с Дмитрием Бариновым и Михаилом Галактионовым. После ничьей с «Крыльями Советов» (3:3) Баринов нагрубил судье, а Галактионов резко высказался о судействе в интервью.

По мнению Смородской, Баринову и Галактионову не стоило себя так вести. Экс-президент «Локомотива» считает, с вопросами по судейству клубу следует обращаться в ЭСК, а не устраивать разборки.

«Ситуация сейчас меняется в худшую сторону: футбол становится слабее, а обстановка вокруг футбола – агрессивнее. Тенденция нездоровая. Очень грустно это наблюдать. На месте руководства клуба, я бы наказала Баринова, с Галактионовым – поговорила», - цитирует Смородскую «Спорт-Экспресс».

В следующем туре чемпионата России «Локомотив» будет принимать «Зенит».