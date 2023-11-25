Бразильский легионер питерского «Зенита» Маркус Вендел идёт на самый результативный сезон в карьере.

В сегодняшнем матче питерцев против «Сочи» в рамках 16 тура РПЛ Маркус оформил ассист на Вильсона Изидора, который удвоил лидерство питерцев до счёта 2:0 во втором тайме.

Таким образом, у Вендела в активе в рамках РПЛ четыре гола и пять ассистов за 14 матчей. Это второй результат бразильца в голевым действиям за неполный сезон. Максимально на счету Вендела было восемь голов и три ассиста – в прошлом сезоне. Поэтому можно рассчитывать, что даже до Нового года Маркус сравняется или даже побьёт свой личный рекорд.

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