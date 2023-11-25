В ворота «Локомотива» назначили уже шесть пенальти – больше всех в сезоне

В ворота столичного «Локомотива» в текущем сезоне РПЛ назначили уже шесть 11-метровых ударов. Как сообщает Opta Sports, это – самый максимальный показатель во всей Премьер-лиге.

Но самое интересное в этом факте, что сами «железнодорожники» ни разу не исполняли пенальти в этом сезоне РПЛ. К 16 туру только у столичного клуба и у калининградской «Балтики» нет ни одного исполненного 11-метрового удара.

Напомним, что в субботу днём «Локо» гостил в Самаре у местных «Крыльев Советов». Судьбу игры решил пенальти, назначенный в ворота москвичей в добавленное время. Больше подробностей об игре – в нашем ревью.