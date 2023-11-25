Нагорных — о словах Галактионова: Лично данные высказывания не слышал, поэтому оценить не смогу

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал слова главного тренера столичного клуба Михаила Галактионова, который резко высказался о судействе после матча 16-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (3:3).

Спортивный функционер отметил, что лично не слышал эти слова, поэтому не может дать им оценку, но при этом отметил, что эмоции в футболе имеют место быть.

«Русский язык — очень богатый. При этом, абсолютно точно клуб будет разбираться в ситуации и иметь твердую юридическую позицию», — приводит слова Нагорных «Спорт-Экспресс».