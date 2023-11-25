​«Сочи» проиграл 12 из 13 последних гостевых матчей РПЛ

В субботу «Сочи» в очередной раз огорчил своих болельщиков – команда проиграла «Зениту» на выезде со счётом 0:3.

Стоит отметить, что «Сочи» очень плохо выступает на выезде. Если взять 13 последних гостевых матчей команды в Премьер-лиге, то она потерпела 12 поражений при одной победе.

Более того, в 10 из 12 проигранных матчей на этом отрезке «Сочи» даже не удавалось забить.

Следующий гостевой матч чемпионата России «Сочи» проведёт уже весной. А в декабре команда Александра Точилина проведёт две игры Премьер-лиги на своём поле – против «Крыльев Советов» и против «Оренбурга».