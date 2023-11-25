«Сочи» потерпел 12-е поражение в 16 матчах РПЛ

Футбольный клуб «Сочи» уступил на выезде «Зениту» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу «сине-бело-голубых».

Для южан это поражение стало уже 12-м в нынешнем розыгрыше РПЛ. Кроме того, подопечные Александра Точилина не смогли забить во втором матче подряд.

В 16 турах «Сочи» набрал десять очков, одержав три победы и один раз сыграв вничью. На данный момент сочинцы занимают последнее место в РПЛ.

Следующим соперником «Сочи» в чемпионате России станут «Крылья Советов». Встреча состоится 2 декабря на домашнем стадионе южан. Начало поединка запланировано на 16:30 по московскому времени.