В субботу «Зенит» спокойно разгромил на своём поле «Сочи» со счётом 3:0. Авторами голов стали Родригао, Вильсон Изидор и Андрей Мостовой.

Как сообщает Opta, «Зенит» установил рекорд чемпионата России. Ранее ни одной команде не удавалось забить в 23 играх чемпионата подряд.

В 22 играх российского чемпионата кряду ранее забивали «Локомотив» (2022-2023) и ЦСКА (2003). До игры с «Сочи» «Зенит» делил рекорд с этими командами.

В последний раз «Зенит» завершал матч Премьер-лиги без гола в апреле (ничья 0:0 с «Ростовом»).

В следующем туре чемпионата России «Зенит» будет играть против «Локомотива» на выезде.