Салтыков — о возможной операции во время зимнего перерыва: «Пока не знаю, честно»

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Никита Салтыков высказался о возможной операции во время зимнего перерыва Российской премьер-лиги.

«Возможная операция зимой? Не знаю. Сам это увидел. Пока не знаю, честно», - приводит слова Салтыкова «Чемпионат».

Ранее СМИ сообщали, что 19-летнему футболисту требуется хирургическая чистка коленного сустава, и если окончательное решение о ней будет принято, то она пройдёт за границей.

В текущем сезоне Салтыков принял участие в 19 играх во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и пятью результативными передачами партнёрам по команде.