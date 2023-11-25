Агент вингера «Васко да Гамы» Пека высказался о возможном переходе в «Зенит»

Агент нападающего «Васко да Гамы» Габриэла Пека Карлос Лейте высказался о возможном переходе своего клиента в питерский «Зенит».

Ранее СМИ сообщали, что 22-летний вингер может перебраться в «Палмейрас» на место Артура, которого СМИ в последнее время активно сватают в российский клуб.

«Пока контактов с «Зенитом» по кандидатуре Пека не было», - приводит слова Лейте «РБ Спорт».

Контракт бразильца с «Васко да Гамой» рассчитан до 3й декабря 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его в тр миллиона евро.

В текущем сезоне Пек принял участие в 46 играх во всех турнирах, в которых отметился 14 забитыми мячами и пятью результативными передачами партнёрам по команде.