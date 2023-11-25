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Агент вингера «Васко да Гамы» Пека высказался о возможном переходе в «Зенит»

25 Ноября 2023 • 17:19 Комментировать

Агент нападающего «Васко да Гамы» Габриэла Пека Карлос Лейте высказался о возможном переходе своего клиента в питерский «Зенит».

Ранее СМИ сообщали, что 22-летний вингер может перебраться в «Палмейрас» на место Артура, которого СМИ в последнее время активно сватают в российский клуб.

«Пока контактов с «Зенитом» по кандидатуре Пека не было», - приводит слова Лейте «РБ Спорт». 

Контракт бразильца с «Васко да Гамой» рассчитан до 3й декабря 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его в тр миллиона евро. 

В текущем сезоне Пек принял участие в 46 играх во всех турнирах, в которых отметился 14 забитыми мячами и пятью результативными передачами партнёрам по команде. 

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Васко Да Гама Карлос Лейте Габриэл Пек ещё теги
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