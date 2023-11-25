​Галактионова могут дисквалифицировать на 4 матча

После ничьей с «Крыльями Советов» (3:3) наставник «Локомотива» Михаил Галактионов в нецензурной форме высказался о судействе. Телеграм-канал «Ложа прессы» приводит выдержку из дисциплинарного регламента, касающуюся оскорбительного поведения в отношении официальных лиц.

Регламент говорит о том, что Галактионов может получить дисквалификацию на срок от двух до четырёх матчей. При рецидиве наказание может быть более суровым в виде дисквалификации на срок до трёх месяцев.

В следующем туре Премьер-лиги «Локомотив» будет принимать «Зенит». Игра пройдёт в воскресенье, 3 декабря.