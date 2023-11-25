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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Клаудиньо спижонил на пенальти, но «Зенит» всё равно разгромил «Сочи» и выбрался на первое место

25 Ноября 2023 • 17:12 Комментировать
Зенит
3:0
Сочи
окончен

«Зенит» и «Сочи» сыграли в рамках чемпионата России по футболу. Матч 16-го тура РПЛ состоялся 25 ноября на стадионе «Фишт».

Протокол игры  
Зенит3:0Сочи
(1:0) Родригао де Соуза45'  
(2:0) Изидор Вильсон58'  
(3:0) Мостовой Андрей89'  
Кержаков МихаилЭракович Страхинья 78' (Чистяков Дмитрий ( 78') Родригао де СоузаАлип Нуралы 82' (Сутормин Алексей ( 82') Круговой ДанилВендел Маркус 78' (Ерохин Александр ( 78') Барриос ВильмарКлаудиньо 70' (Коваленко Александр ( 70') Дуглас СантосМостовой АндрейИзидор Вильсон 70' (Сергеев Иван ( 70')
Запасные: Фернандес МариоРенан РобертКейрос ЭдуардоВасютин АлександрАдамов Денис
Гойло НикитаДркушич Ваня 18' (Миладинович Иван ( 18') Алвес МарселоЛитвинов ВячеславЗаика Кирилл 72' (Ангбан Викторьен ( 72') Батырев Амир 72' (Силвейра Мигел ( 72') Юсупов АртурМаргасов Тимофей 59' (Макарчук Артём ( 59') Бурмистров НикитаИгнатьев Иван  3' 59' (Медведев Юрий II ( 59') Крамарич Мартин
Запасные: Юрганов ИгорьКашинцев ТимофейМещанинов АртёмДёгтев АлександрАгбалака СоломонНобоа Кристиан
25 ноября. Стадион "Газпром Арена" (Санкт-Петербург).

 

Не сумел «Зенит» выиграть первый круг, завершив его ничейным матчем против «зимнего» чемпиона – «Краснодара». Вторую половину сезона питерцы открывали домашней игрой против главного аутсайдера сезона. Мало кто сомневался в победе «Зенита», а добывать её вышли Вильсон Изидор, Клаудиньо, Мостовой и Вендел. Атакующая мощь чемпиона была ослаблена отсутствием Матео Кассьерры, а Иван Сергеев начал матч на скамейке запасных.

Из-за травм отсутствовали у «Зенита» и Караваев с Мантуаном, а у сочинцев ситуация ухудшилась прямо во время матча. На 17-й минуте травму получил Ваня Дркушич – на ровном месте дёрнул мышцу. Вместо него появился Иван Миладинович, который уже ощутил на себе давление «Зенита». Чемпион разгонялся постепенно, первый момент создав лишь на исходе получаса игры. Дуглас Сантос замыкал диагональ справа, стрелял в ближний угол, но просто не попал в створ.

А счёт был открыт в самом конце первого тайма. Серия угловых завершилась точным ударом. Дуглас Сантос выполнил прямую подачу в центр чужой штрафной, а Родригао без проблем перепрыгнул двоих соперников и пробил в угол – 1:0. Сразу после перерыва случился бы и второй гол, но Клаудиньо не реализовал пенальти. Бурмистров сыграл рукой после удара Эраковича, остановив полёт мяча. Левников особо не колебался, указал на «точку».

Вот только Клаудиньо решил сделать красиво, пробив «паненкой». А Никита Гойло спокойно реагировал по удару и даже прыгать не стал – забрал мяч намертво. Моментально побежал исправляться бразилец, обострил на правом краю. Обыграл двух и опасно прострелил, хозяева вновь намекали на игру рукой, но в этот раз арбитр промолчал. Но на исходе часа игрового времени Клаудиньо всё-таки исправился.

Бразилец осмотрелся и классным пасом бросил в прорыв Изидора. Вильсон вырвался на рандеву с Гойло, спокойно обыграл голкипера и покатил в пустые ворота – 2:0. Мог и дубль оформить Изидор, высоко выпрыгнувший на классный кросс Эраковича справа. Без помех бил француз, с силой послав мяч в каркас ворот, там Гойло уже не спасал. Но «Сочи» всё-таки не избежал разгрома, хотя в концовке «Зенит» и сам сбросил обороты.

Уже на 89-й минуте Сутормин сверкнул обостряющей передачей со своей половины поля, Мостовой выскочил на рандеву с Гойло и пробил под голкипером – 3:0. На первое место выбирается чемпион и завтра будет ждать осечки «Краснодара», которому играть против «Урала».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сочи

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