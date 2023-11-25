«Зенит» громит «Сочи» после гола Андрея Мостового

В матче 16-го тура Премьер-лиги «Зенит» громит «Сочи». В первом тайме в самой концовке здорово сыграл головой Родригао и забил своей бывшей команде. После перерыва Клаудиньо запорол 11-метровый, слабо пробив по центру ворот, но Вильсон Изидор вскоре реализовал выход один на один. За минуты до финального свистка питерцы забили и в третий раз. Андрей Мостовой оказался без опеки на левом краю штрафной и сильно пробил впритирку с ближней штангой. Счет стал 3:0. «Зенит» возглавляет турнирную таблицу. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.