В матче 16-го тура Премьер-лиги «Зенит» громит «Сочи». В первом тайме в самой концовке здорово сыграл головой Родригао и забил своей бывшей команде. После перерыва Клаудиньо запорол 11-метровый, слабо пробив по центру ворот, но Вильсон Изидор вскоре реализовал выход один на один. За минуты до финального свистка питерцы забили и в третий раз. Андрей Мостовой оказался без опеки на левом краю штрафной и сильно пробил впритирку с ближней штангой. Счет стал 3:0. «Зенит» возглавляет турнирную таблицу. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.
«Зенит» громит «Сочи» после гола Андрея Мостового
Оценить новость
Новости по матчу
Сегодня, 25 Ноября
17:12Клаудиньо спижонил на пенальти, но «Зенит» всё равно разгромил «Сочи» и выбрался на первое место
24 Ноября
23 Ноября
22 Ноября
21 Ноября
16:51Ренан уедет в Европу
20 Ноября
19 Ноября
18 Ноября
17 Ноября
16 Ноября
15 Ноября
14 Ноября
12:06Ранджелович: «В Сербии много великолепных защитников, считаю Бабича и Эраковича одними из таковых»
13 Ноября
16:41«Надо говорить, что «Зенит» точно дошёл бы до финала Лиги чемпионов» - Уткин дал совет Родригао
15:14Изидор — о матче с «Краснодаром»: «Я не считаю, что ничья является удовлетворительным результатом»
12 НоябряПоказать ещё
Бонусы букмекеров
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Новости
Сегодня, 25 Ноября
17:58 · Россия. Премьер-лигаРодригао забил четвёртый гол в РПЛ – у каждого из них есть одна особенность
17:57 · Россия. Премьер-лига«Команда не держит удар»: Губерниев высказался о проблемах «Локомотива»
17:40 · Россия. Премьер-лигаВ ворота «Локомотива» назначили уже шесть пенальти – больше всех в сезоне
17:35 · Россия. Премьер-лигаНагорных — о словах Галактионова: Лично данные высказывания не слышал, поэтому оценить не смогу
Рекомендуем
Бан пользователя