Осинькин — о Писараском: Он хороший джокер

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался об игре нападающего самарского клуба Владимире Писарском.

Специалист отметил, что форвард забивает в трех матчах подряд, выходя на замену, и считает этот вариант джокера хорошим, ведь он может усилить игру.

«Атакующими игроками Салтыковым и Шитовым я тоже доволен. У нас хорошая конкуренция — надеюсь, она сделает каждого футболиста ещё сильнее», - приводит слова Осинькина «Чемпионат».

В текущем сезоне 27-летний футболист принял участие в 13 играх во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами.

Напомним, что сегодня, 25 ноября, он отличился в игре против «Крыльев Советов» (3:3).