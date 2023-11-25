​Клаудиньо оконфузился в матче «Зенита», исполняя пенальти

В субботу в Российской премьер-лиге проходит матч между «Зенитом» и «Сочи». В начале второго тайма команда Сергея Семака имела отличную возможность для того, чтобы удвоить счёт – питерцы заработали одиннадцатиметровый удар.

Пенальти взялся исполнять Клаудиньо. Бразилец решил выполнить «паненку», но лишь оконфузился – вратарь Никита Гойло спокойно поймал мяч в руки.

Стоит сказать, что в скором времени «Зенит» всё-таки забил второй гол – его автором стал Вильсон Изидор.

Следить за матчем чемпионата России между «Зенитом» и «Сочи» можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.