Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов и капитан столичного клуба Дмитрий Баринов, скорее всего, не помогут своей команде в матче 17-го тура Российской премьер-лиги против «Зенита» .

Напомним, что после матча против «Крыльев Советов» (3:3) полузащитник резко высказался в адрес резервного судьи, а наставник во флэш-интревью также негативно оценил судейство.

По данным телеграм-канала «Мутко Против», оба эпизода занесены в протокол, а, следовательно, данные ситуации будут рассматриваться на ближайшем заседании КДК РФС.

Игра между «Локомотивом» и «Зенитом» состоится 3 декабря на «РЖД Арене».