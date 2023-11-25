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Галактионов и Баринов, скорее всего, не помогут «Локомотиву» в матче против «Зенита» слухи

25 Ноября 2023 • 16:44 Комментировать
Локомотив Москва
...
Зенит
03.12 16:30

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов и капитан столичного клуба Дмитрий Баринов, скорее всего, не помогут своей команде в матче 17-го тура Российской премьер-лиги против «Зенита» .

Напомним, что после матча против «Крыльев Советов» (3:3) полузащитник резко высказался в адрес резервного судьи, а  наставник во флэш-интревью также негативно оценил судейство.

По данным телеграм-канала «Мутко Против», оба эпизода занесены в протокол, а, следовательно, данные ситуации будут рассматриваться на ближайшем заседании КДК РФС.

Игра между «Локомотивом» и «Зенитом» состоится 3 декабря на «РЖД Арене». 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Дмитрий Баринов Михаил Галактионов ещё теги

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