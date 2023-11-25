Изидор удвоил счёт в матче «Зенита» и «Сочи»

В эти минуты «Зенит» и «Сочи» проводят матч 16-го тура Премьер-лиги. В начале второго тайма питерцы вполне могли удвоить счет, но Клаудиньо по-пижонски исполнил пенальти. Тем не менее, с игры удалось увеличить отрыв. Это Вильсон Изидор получил мяч себе на ход, оказался сам перед воротами, пробросил мяч правее голкипера и спокойно забил.

На табло 2:0. Высока вероятность того, что команда Сергея Семака не упустит три очка и останется лидером Премьер-лиги. Противник наверняка останется на самом дне таблицы. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.