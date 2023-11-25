​Уткин отреагировал на громкую фразу Галактионова о судействе

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов после ничьей с «Крыльями Советов» (3:3) в грубой форме высказался о судействе. Комментарий на этот счёт дал известный журналист Василий Уткин.

«Пенальти Галактионов уже назвал ********* [бардаком]. Ну, наконец-то в эфире звучит живая русская речь. А пенальти был. Совершенно неважно, что намерения у Морозова не было. Удержал Морозов мяч рукой, хотя намеревался просто обнять соперника чуть выше талии; но самарец иначе его проходил и сохранял контроль над мячом», - написал Уткин в своём телеграм-канале.

На текущий момент «Локомотив» располагается на шестой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Ближайший матч «Локомотив» проведёт во вторник, 28 ноября, - против «Балтики» в Кубке России на выезде.