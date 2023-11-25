Гуренко: «Локомотив» поплатился за то, что слишком рано уверовал в победу»

Ветеран «Локомотива» Сергей Гуренко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о ничьей «Крыльев Советов» и «Локомотива», 3:3, в матче 16-го тура РПЛ.

- Как вам матч? Концовка получилась довольно неожиданной.

- «Локомотив» полностью контролировал игру, но слишком рано уверовал в победу. За это и поплатился.

- То есть «железнодорожники» вам больше понравились по этому матчу?

- Гости играли спокойно, уверенно, забивали. Галактионов угадал с заменой, выпустив Жемалетдинова. Но в конце команда проиграла центр поля. Надо было действовать более агрессивно, отодвигать игру от своих ворот.

- У «Локомотива» было три гола и штанга в исполнении Дзюбы. Других явных голевых моментов трудно вспомнить. О чем это говорит?

- Во втором тайме и «Крылья Советов» не имели явных моментов. Стали создавать что-то только в концовке, когда пошли на риск и выпустили высоких нападающих. В итоге додавили соперника.

- К Морозову есть вопросы по пенальти, или это случайность?

- В этой ситуации стоило отойти на полметра, когда игрок поставил корпус. Не нужно было толкаться. Лучше бы Морозов отошел в сторону, потому что нападающий шел чисто на фол и надеялся на удачу. Это уже опыт.

- Глушенков заслуживал вторую желтую карточку?

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- Тут пятьдесят на пятьдесят, также как в моменте с первым забитым мячом в ворота «Локомотива». Там тоже нарушение скорее было, чем не было. Но судья расценил вот так. Хотя мне кажется, что Карпукаса немного сбили.

- Тем не менее, Костанца забил ответный мяч почти сразу после пропущенного. Гости расслабились после того, как открыли счет?

- Если бы судья свистнул, никто бы даже слова не сказал. Поэтому быстрый ответный мяч – это стечение обстоятельств. Опорники в этих ситуациях чаще играют в одно-два касания, за счет передач, а Карпукас стал вести мяч. Он потерял его в итоге: с нарушением или без – это уже второй вопрос. И «железнодорожники» после этого пропустили. А если говорить в целом, я видел матчи «Крыльев Советов», в которых волжане играли значительно лучше. Считаю, что «Локомотив» больше потерял два очка, чем приобрел одно. У самарцев был один процент из ста в концовке, чтобы сравнять счет. Гостям не хватало на поле кого-то, кто мог бы сконцентрировать ребят в этих эпизодах.

- Намекаете на Дзюбу?

- Ну почему? Есть еще Баринов. Ребята не прочувствовали этот момент. Понятно, что второй гол получился в результате проигрыша на бровке. Нельзя было этого делать. Потом пошла подача, и был забит мяч. Осталась минута, и уже пошли риски, подачи в штрафную. Пенальти – это стечение обстоятельств. Теперь надо сделать правильные выводы. Что еще остается? Даже у топовых клубов такое случается.

- На своем после «Крылья Советов» не проиграли ни разу за весь первый круг. Сегодня тоже сумели отыграться. С чем связан такой показатель?

- Команда достаточно организованная, играет в атаку, имеет хорошую линию нападения с индивидуально сильными футболистами. «Крылья Советов» по делу занимают одно из лидирующих мест в турнирной таблице.

Елена Григорьевская