Баринов — судье после матча с «Крыльями Советов»: «Для всего футбола вы позор»

Полузащитник и капитан московского «Локомотива» Дмитрий Баринов после матча 16-го тура Российской премьер-лиги против самарских «Крыльев Советов», который завершился вничью со счётом 3:3, подошёл к резервному арбитру.

«Для всего футбола вы позор», - приводит обращение к судье «Чемпионат».

Напомним, что главный арбитр встречи Василий Казарцев назначил спорный пенальти в ворота «железнодорожников» на 100-й минуте матча: защитник Евгений Морозов случайно прижал мяч рукой к телу в собственной штрафной. По итогу Бенхамин Гарре реализовал свой шанс, установив окончательный счёт на табло.