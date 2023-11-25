Осинькин: «При счёте 2:3 даже явного лидера можно заставить ошибаться»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после игры с «Локомотивом».

- Эта ничья - потеря двух очков или приобретение одного?

- Первые 60-65 минут мы играли как минимум на равных, а может быть, и побольше создали, чем соперник. У него, наверное, было пару моментов со стандартов поострее, включая штангу. В целом с игры мы создали в этом момент, наверное, побольше. Но после пропущенного гола минут 20, не знаю, сколько по времени было, мы играли не очень организованно, слишком неграмотно. Мы не оказывали давление на соперника и давали ему проводить быстрые атаки, глупостей много сделали. Поэтому и третий гол, и еще можно было что-то пропустить. Но в целом уже соперник играл по счету. Ну а в конце мы, конечно, все время пытались атаковать и что-то создавать. Когда счет стал 2:3, уже эмоционально, счет может по-всякому повернуться, уже любую команду, даже явного лидера в этот момент можно заставить ошибаться. В итоге мы сравняли.

- Никита Салтыков был заменен. Он не может играть полный матч, или запланированная замена была?

- Да нет, конечно. По состоянию. Мы ему дали большую паузу из-за небольших проблем с коленом. Наверное, все-таки он потерял форму. Но также говорим, что он чуть-чуть переболел в этот момент. Это было всего несколько дней. Наверное, это наложилось, или соперник в том числе не дал. Я скажу, что первый тайм он хорошо сыграл. Да, во втором тайме было чуть хуже, но в целом мы были готовы. До матча даже проговаривали какие-то моменты, перестроения в случае его усталости.

- Денис Якуба вернулся спустя год. Он получил травму 23 ноября прошлого года. Как оцените его игру, насколько он готов играть больше?

- Всегда было так, что Якуба именно в таких матчах, которые похожи на войну, был самым незаменимым игроком, который умеет опережать, вытыкать. Такой, никогда не уберет не то, что ноги, - руки, головы, всего, что угодно. Ему было сложно. Конечно, я сразу же почувствовал ситуации, что тот темп, и такая сложная концовка. В некоторых моментах это заставило его суетиться, но в целом самое главное, что он вернулся. Мы всегда в него верили. Сейчас он от счастья светится, потому что врагу не пожелаешь такие большие перерывы, связанные с травмами.

- Светится ли от счастья Владимир Писарский? Третий выход на замену и третий гол.

- Не знаю, должен светиться. Он действительно, так получилось, видите, какое чувство гола? Надеюсь, что он будет забивать и дальше. Он тоже вышел в очень сложный момент. Был сложный матч, концовка. В этот момент в каких-то переходных фазах казалось, что он не может найти мяч, но он знает, где его находить. Когда он в штрафной, его должны все бояться.

- Пенальти в конце игры. Бенхамин Гарре бил. Был момент в прошлом матче, когда было два пенальти, бил Гарре, потом Костанца. Сегодня до игры было известно, кто будет бить?

- Всегда до начала игры известно, кто будет бить. В концовке матча уже из-за замен может быть всякое. Но у нас был написан Гарре. Он забил в прошлой игре, поэтому мы на него надеялись.